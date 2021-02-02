何志平專欄：皇帝的新衣

前天和遠在美國中部的朋友聊天說及一月第一個星期在美國發生了可驚天地的暗湧，今天又向在美國南部休士頓的老教授請教。

老朋友說：「我也注意到1月8日，特朗普的前國家安全官員菲奧娜‧希爾向傳媒表示：特朗普刻意試圖發動政變！1月3日，所有10名在世的前國防部長公開干預制止武裝部隊參與政變的企圖。1月6日，支持特朗普的暴民闖入國會大樓前幾小時，總統在外邊的集會上呼籲他們『加倍努力』並『奪回我們的國家』。希爾更說明，如果總統能發動其他武力機構，或裝備組織響應這些暴民的騷亂，便會一發不可收拾的爆發為一場全面的政變！」

「真的難以想像」我驚嘆的說。「外面看着只覺得騷亂是很嚇人的，但規模層面還算不了是『政變』。」

教授解釋着說：「那前國家安全官員清楚的說明，特朗普刻意的『煽動政變』，鼓吹暴民衝進國會大樓，準備挾持國會及議員，推翻選舉結果。暴徒輕易的打破了警戒線，越過砸破的門窗進入了大樓，洗劫了議員辦公室，進入了國會議院大廳。幸好早在3天之前，10名前國防部長聯名的呼籲阻止武裝部隊參與政變企圖，特朗普只能倚靠他的民兵支持者。最後因為軍方沒有加入而終告失敗。這也解釋了為甚麼華盛頓國會大樓周圍都看不見任何軍人或國民警衞軍在把守，只有警察和國會保安守衞，所以暴徒也可以輕易地一擁而入直接衝進大樓裏面。再者，從1月3日開始，當特朗普和他新委任的署任國防部長背着參謀長議會，下令把尼米茲號核航母戰鬥群從中東調回美國被識破後，部長在眾軍頭的反對壓力下又再下令把載有核武器的航母戰鬥群再掉頭開回波斯灣後，10名前國防部長一起聯署譴責利用軍隊來干預美國自己的選舉政治。早在1月6日國會騷亂前，華盛頓的國防軍事圈子裏都是處處亮起紅燈，升着紅旗，響着警報的說總統不斷的堅持他在大選中獲勝，並聽從他的前國家安全顧問邁克爾‧弗林的策謀，把軍隊武裝力量調動起來，以達到重新選舉的目的！多名官員和議員，包括馬薩諸塞州民主黨眾議員莫爾頓和共和黨眾議員金辛格等，都指摘特朗普試圖發動政變。」

「3名歐洲北大西洋公約組織的高級安全官員亦表示，毫無疑問的這是一場一般只有在發展中國家或獨裁統治國家才會發生的政治叛變。國會大樓周圍的安全防備顯然存有刻意的漏洞，還半開玩笑的說幸好政變沒有成功，不然歐盟不會知道怎樣去制裁一個政變得來的獨裁美國。他是影射着西方民主國家常對獨裁政權的封鎖。」

「還說，國會中的4大最高領導人佩洛西、麥康奈爾、舒默和麥卡錫在騷亂的翌天，跟參謀長會議主席米利將軍，和署任國防部長米勒反應國會大樓暴亂的情況。當天，特朗普兩名內閣成員、教育部長德沃斯、交通部長趙小蘭和多名白宮官員一起辭職。」

「最耐人尋味的是1月8日，眾議院議長佩洛西在給眾議院民主黨人的一封信中道：今早，我與參謀長聯席會議主席米利討論了防止不穩定的總統發起軍事敵對行動，和探討下令進行核武發射的規則和措施。這位不受控制的總統是最危險不過了，我們必須盡一切努力保護美國人民和我們國家的民主免於他的攻擊和破壞。」

我好奇的問：「佩洛西不是今天才知特朗普是個任性的總統，也不是不知道他會無所不用其極的來達到他目的，包括開戰和考慮用核武器。幹嗎在這還有兩周任期的時候突然提及發射核武器的控制權呢？」

「這時代，美國的聲望和道德高地都在迅速的下降。美國人花在自己造成的混亂上的每時每刻都在讓全世界看清楚亞美利堅的本來真面目，沒有新衣服的皇帝是怎的一回事！」