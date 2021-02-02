不同一般義工　倘社服令「肥佬」　可加鐘彌補

違法者需承擔後果，判處社會服務令的用意，是希望違法者透過餘暇時間做無薪的社會服務工作，補償他們犯錯對社會造成的損害，通過社區服務及感化主任的輔導改過自新。法律界人士指，並非所有案件都適合判社會服務令，而執行社服令人士亦要認真完成並達標，否則有可能被加鐘。

執業大律師龔靜儀稱，社服令的判處視乎多項因素，當中罪行的嚴重性是其中一個主要原因，如販毒、謀殺及誤殺等相對嚴重的案件，一般不會判社服令。法官在判刑時，亦要考慮被告的背景，是否有案底，或者穩定工作，有良好的教育程度，家人是否支持等，若有關人士符合特定條件，法官會判處被告一年內完成社服令工作，也要視乎該人士的身體狀況決定是否判刑，「如果佢身體差，做唔到勞力工作，咁可能會判佢緩刑。」

龔提醒，社服令並非一般義工工作，需要在感化主任督導下完成工作，而且要達到一定要求，絕不能得過且過。緩刑期間若再犯案會被即時監禁，而若社服令未達標，或者期間再干犯罪行，亦有可能被加鐘或者重新審判，故此違法人士必須認真看待，完成工作。