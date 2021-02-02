虐畜獲判社服令　照顧動物助反省

殘酷虐待動物者可被處罰社會服務令（下稱社服令），往狗舍做義工。近年因違法被判入懲教院所者每年近一萬人次，大部分刑期在3年以下，亦有違法者被判緩刑，而綜合多方意見認為，相比起緩刑及監禁，社服令可讓違法者透過無薪工作服務社會。近年殘酷虐待動物個案不絕於耳，有動物權益組織贊成讓社服令者清潔流浪動物場地，從照顧動物中彌補過失，也學習向善。議員亦指，安排涉虐畜者參與社服令可令他們設身處地反省自身，對動物及違法者是雙贏。

「贊成虐待動物被判社服令人士嚟幫手清潔狗舍同貓舍，等佢哋知道動物係需要照顧而唔係虐待！」香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅直言，近年虐待動物案件增加，她亦不時收留被人虐打的流浪動物，當局除加強執法將犯事者繩之以法外，亦要有阻嚇性刑罰令他們知錯。

謝指出，若安排社服令人士到流浪動物收容所服務，可以讓他們參與最基本的護理工作，在感化主任及義工督導下，他們可清潔動物的鐵籠，打掃貓舍，為貓隻換貓砂等工作。至於狗舍方面，除基本清潔工作外，也可安排他們遛狗，為狗隻扣上狗帶，帶他們到寵物公園散步，要他們認真對待動物，知道動物十分需要關顧，或可令他們改變早前的心態，改過自新不會再犯。

事實上，近年涉及虐待動物的個案頗眾，由2019年至去年首半年，接到懷疑殘酷對待動物個案共438宗，當中只有34宗落案檢控，因殘酷對待動物而被定罪的案件有30宗，當中僅11宗被判即時監禁，刑罰最重的一宗僅判囚10個月。

社服令計劃是一項根據香港法例第378章《社會服務令條例》的社區層面判刑。法庭可向14歲或以上干犯可判監禁罪行人士判處社服令，社服令者在感化主任督導下，須於12個月內完成不超過240小時的無薪社會服務工作。

資料顯示，社服令者會在感化主任督導下作無薪的社會服務工作，例如在政府、醫院、慈善機構等，做一些體力勞動工作如清理垃圾、髹漆或在圖書館執拾圖書等。有意見更指可按其所犯罪行安排，例如涉及虐待動物者，可安排為動物作清潔服務。也會安排社服令者在居住的地區工作，例如在監督人員帶領下行山清理垃圾、前往海灘或旅遊景點及公園清理垃圾。

據社會福利署的資料，過去3年，每年平均有約1,400宗，因涉及不同罪行而被判處社服令，去年亦有1,278宗。懲教署數字則顯示，截至去年9月，懲教院所收納人次為8,839；而2019年的平均每日在囚人士有7,737人，大部分刑期少於一年。

「其實社服令唔代表係輕判，違法者都要按感化主任指示認真完成晒先至得！」執業大律師龔靜儀指，法官在判刑時，會考慮即時入獄、緩刑或社服令，社服令等同監禁性刑罰，並非屬較輕的判刑，而此令對比緩刑會有多一重補償社會的意義，因違法者要參與無薪工作，並要認真完成將功補過，在過程中讓其深刻反省，減低其再犯錯的機會。

議員陳恒鑌指，社服令可讓犯事者透過服務社會而知錯能改，現時疫情下需要更潔淨的環境，若相關人士被判清潔或相關工作，會對社會有好處，也能讓他們反省過失，尤其干犯虐待動物的人士，則應針對他們的罪行而到動物場所服務，「等佢哋改過自新，透過幫吓動物等佢哋知道唔可以再傷害動物！」