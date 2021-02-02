尖沙咀金鑾大廈突遭圍封　髮廊40人店內過夜

港府昨晚(1日)突然在元朗、尖沙咀、九龍城及油麻地等4區劃出「受限區域」，至今早(2日)約7時陸續解封，1,703名檢測者中未有發現新確診個案。其中在被圍封的尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈內一間髮廊，約40名顧客及員工被迫在店內過夜。

從事貿易的何小姐早上離開金鑾大廈，她指昨晚在髮廊剪髮後，落樓時發現大廈前後門均被圍封，唯有返回髮廊，店內約40人只能席地而睡，「我在成晚都無咩點瞓，覺得好無辜」。

同樣昨晚被封的元朗安興街42至58A號好彩洋樓，住戶陳先生表示，大廈法團知道有人確診後昨已進行大清洗，對政府執行一人染疫全廈檢疫感到無奈，認為浪費資源。他指，得知該名確診者是一名印巴籍男子，年約50歲，居於上址17b單位獨居 ，他批評該印巴男經常不戴口罩 ，又無視保安員多次警告。

另一名在好彩洋樓的住客林女士表示，一家七口住於上址，認為大廈清潔環境一般，「後巷天井有好多垃圾」，她指今早7時許收到短訊通知可以離開；住戶梁先生亦指，大廈有大量南亞人居住，估計佔1成。