圍封4區強檢食白果　陳肇始死撐：檢測走在疫情前

政府昨晚(1日)將4個地方列為「受限區域」，圍封尖沙咀、元朗、九龍城及油麻地的指定大廈或範圍，最終未有發現新確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今早(2日)在電台節目表示，沒有找到確診個案是令人安心，強調會繼續全面加強檢測和追蹤。

被問到昨晚油麻地「受限區域」內的大廈在過去兩星期無確診個案，但為何仍要圍封，陳肇始解釋，現時的做法是走在疫情之前，政府主動在未爆發前及早處理，重申政府封區有準則，包括考慮大廈有無個案、個案的數字、是否有關連，大廈和當區環境因素，例如污水檢測結果、樓齡和結構管理等，只要有1宗源頭不明個案發生大廈亦須強檢。她又指早前做過強檢的大廈也有機會再做。

至於會否向受圍封強檢行動影響的市民提供津貼或賠償，陳指民政事務總署會協助和指揮行動，以縮短檢測時間，稱行動確實為市民帶來不便，但希望市民包容及配合。

陳指出，目前私營化驗所檢測量可以做到每日10萬個，化驗所反映在收緊檢測門檻後，仍可以應付工作量。她又強調，整體社交距離措施未有條件及空間放寬，但明白市民抗疫很長時間，放假未必想困在家中，因此在戶外場所作出放寬。