林鄭自稱多次扮專家解釋封區準則　否認行動「益晒」檢測承辦商

新冠肺炎疫情未止，港府近日頻頻展開封區行動，惟不少行動最終未能找到新確診個案，被質疑勞民傷財。行政長官林鄭月娥今（2日）在出席行政會議前，指自己已多次「扮專家」解釋封區的準則，包括公共衞生及環境等因素，強調並非單考慮大廈的確診個案，又否認行動會「益晒」檢測承辦商，因承辦商所收取的費用亦難以回本。

林鄭月娥指出，經總結第一次封區行動的經驗後，有關行動有3個目標，包括需要保密；範圍聚焦至約1,000名居民，她舉例指首次於佐敦封區作強檢，有關範圍好大，雖然對於香港似「豆腐膶」咁細小；時間亦要壓縮，盡量12小時內完成。

對於外界質疑當局未有於爆疫嚴重地區作封區，林鄭指港府至今採取8次封區行動，自己亦多次「扮專家」解釋封區的準則，包括公共衞生、環境及樓宇因素、以及檢測能力。她強調，大廈的確診個案只是其中一個考慮，當局亦要考慮涉事樓宇是否傳染率較高的三無大廈。她補充，根據相關法例，食物及衞生局局長負責宣報封區地點。

至於封區成效，林鄭指「唔喺有病醫病就成功」，需要防止發生，指封區是預防性工作，亦可令有關區域相對上較安全，希望在傳播感染之前預防傳播，否認封區是勞民傷財。她重申，大範圍檢測有困難，而全民強制檢測亦須動員多人，涉及大量公帑，十分困難。她否認行動是「益晒」檢測承辦商，指有關公司每次檢測收費僅240港元，期間要設置流動檢測站及化驗，亦要安排人手採樣，稱要還承辦商一個公道。

林鄭又提到，最近封區雖然沒有找到新確診個案，但擔心不應門的住戶會影響行動。她說，檢測時間在晚上7點，即市民放工時段，至翌日早上7點，即市民返工前，已經考慮市民上下班時間，望市民理解。

另外，林鄭指，德國BioNTech疫苗最早本月尾抵港，當局將小心留意狀況，而員工及接種中心亦已準備好。她又指，從未指英國阿斯利康疫苗會提早抵港；內地疫苗則需要提交數據給政府，再與專家研究可否使用。