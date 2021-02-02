港府昨封四區零收鑊　專家指當局應清晰交代圍封原因

政務司司長張建宗昨早(1日)預告港府會更廣泛、更頻密「封區」後，晚上隨即示範九龍新界同時封四區。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，相信當局昨晚的行動與跟進機場三跑地盤群組的爆發有關，當局應向市民清晰交代圍封檢測的地址及原因，增加市民接受程度，又認為可以考慮將有爆疫的地盤列作受限區域，日間進行檢測，在12小時內完成，阻截傳播的效果更大。

何栢良在電台節目中分析，本港上月疫情的反彈，都與地盤爆發群組有關，地盤群組部分確診者居住在油麻地和深水涉的大廈，環境擠迫，造成小區爆發。昨日4個受限區域中，眾坊街59A及元朗好彩洋樓與近期機場三跑地盤群組有直接關係；尖沙咀金鑾大廈、紅磡隆基大樓及新填地街部分唐樓近期有1宗源頭不明個案，其餘大廈圍封未知原因，認為當局要詳細解釋。

何栢良表示，工作場所的檢測工作更重要，目前最擔心機場三跑地盤群組，至今累計最少15宗個案，最早一宗超過2星期前發病，但早幾日仍有確診個案，反映最少出現二代傳播，認為政府應將地盤等高危地點圍封，在12小時內完成檢測，攔截病毒擴散成效更大。

他又指，當局上月時已強檢過百幢大廈，但90%無通知再檢，認為政府加強檢測的同時，應跟進強檢後仍有傳播的個案，如要求大廈在14天後再強檢，有機會因為時間太長或再有個案發生，建議當局在高危區，進行封圍行動的同時，通知相關住戶需在第5日再做第二次檢測，可更有效找出第一次檢測時仍處潛伏期的個案。