曾祈殷批圍封大廈強檢做法滯後　促驗全港工地堵源頭

新冠肺炎疫情未止，政府昨日(1日)更宣布收緊疫廈強制檢測措施，並於即晚連封4區，但行動未有找到新確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(2日)在電台節目批評，現時圍封大廈策略僅針對傳播鏈下游，認為做法滯後，反指地盤等工地才是醞釀傳播病毒的地點，有機會透過工人帶到社區，促當局考慮為全港工地做強檢，從源頭堵截傳播鏈。

他以早前跳舞群組爆發為例，指當時個案是經由跳舞場所傳播到各個屋苑，若不針對源頭，將難以防止病毒在社區傳播，認為當局應考慮改變策略，轉為不同建築工地做篩檢的同時，曾檢測的大廈亦有機會要一檢再檢。

對於有市民在受限區域內理髮，卻遇上圍封而滯留，曾祈殷認為社區有不同的傳播鏈和「火頭」，難以評估在受限區域內短時間逗留人士的風險，因大廈的環境或被病毒污染，逗留者不論時間長短，都有機會因接觸病毒成為傳播源頭。但他指出，政府的突擊封區行動，背後應該要有充分理據、合理懷疑才進行，包括收集各區疫情的數據，作內部跟進之用等，認為政府在行動前，可向公眾提出和解釋背後理據，應有助釋除市民的怨氣。