天水圍組織11歲主席與老翁爭執　團體促警查防止童黨形成

早前「天水圍社區關注組」主席、年僅11歲的王繼祖在天水圍天秀路公園疑與一名八旬老翁發生爭執，導致肢體衝突。王事後報警及到醫院驗傷，警方把案件列作普通襲擊處理。惟有團體今早（2日）為老翁抱不平，到灣仔警察總部請願，質疑王未成年可基於甚麼法理依據作地區管理組織，促請警方主動調查當中是否涉及童工、父母疏忽照顧等因素存在，以免兒童被利用培養成童黨或政治炮灰。

團體愛護香港力量發言人李家家表示，據悉王所屬的社區組織的成員全是未滿14歲的兒童。而早前亦有報道指，有關組織是由天水圍區議員林進協助成立，並提供資源，而成員亦會被委任為議員助理、議辦職員，甚至社區主任等稱號。李質疑，為何一個十幾歲的兒童也能當議助，質問當中有何法理依據。

李又指，王經常與其組織內的小童成員「巡區」期間與街坊發生摩擦，又質疑其父母未有盡保護兒童及少年免受身體傷害的責任，放任王進行與其身份及能力不符的工作，認為有疏忽照顧兒童之嫌。李重申，他們要求警方主動介入調查，以防止童黨形成，及避免兒童作政治炮灰。