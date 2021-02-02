少運動不戒口增患冠心病風險　專家倡20歲起每4年驗血

近年運動風氣興起，市民對健康開始有所追求，但部分人在飲食方面戒口仍「知易行難」。香港心臟專科學院在去年11月中至12月初，訪問了823名18歲或以上港人，發現當中有66%受訪者不知道自己的理想壞膽固醇水平，即要控制到甚麼水平；另分別有86%及90%人雖然知道恒常運動及健康飲食，可以改善高膽固醇的水平，惟仍知而不行，變相增加患冠心病風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，根據醫院管理局年報，在2015年及2016年，平均超過3萬人因心肌梗塞或冠心病入院，因缺血性中風入院入院亦有逾1400宗。該學院的調查則顯示，不少受訪者均知道引致高膽固醇風險的因素，例如缺乏運動(79%)、肥胖(74%)及進食反式脂肪食物(65%)，但很多人亦知而不行。

香港心臟專科學院義務秘書梁達智指出，每公斤血液含量每增加1毫摩爾的壞膽固醇，患上冠心病的風險就會增加37%至42%，因此建議市民在20歲起，每4至6年做一次血液檢查，了解自己的膽固醇水平。

今年55歲、從事保險業的市民顧先生，一周至少3次運動，但他表示每晚飯後都會「口痕」，喜歡吃餅乾、麵包等含有反式脂肪的食物。他過往每年都有做身體檢查，在2019年曾驗出膽固醇水平偏高，但他誤以為藥物會有傷肝、傷腎的副作用，故沒有用藥。

直至去年11月份，一次與朋友打羽毛球時，顧先生突然感到暈眩，隨後有耳鳴、休克及脊骨乏力的症狀，入院後證實是心臟病發引致心肌栓塞，有1條血管被血塊阻塞，於是安排在隔日進行通波仔手術，而現時已開始藥物治療及控制飲食，每周更至少運動5日。