NGO高層年薪攀至312萬 較同職級社署副署長高出39萬元

資助社福機構高層薪酬直逼政府高層，儼如打工皇帝！社會福利署最新的非政府機構(NGO)最高三層職員薪酬檢討報告顯示，有5間機構的高層年薪超過200萬港元，其中香港聖公會福利協會總幹事李正儀繼續「奪冠」，年薪增加約5萬港元至312萬港元，即使扣除公積金、現金及非現金津貼，年薪亦有213萬港元。

聖公會福利協會去年獲社署整筆撥款8.15億港元，根據社署2019/2020非政府機構最高三層職員薪酬檢討報告顯示，該機構最高薪總幹事李正儀薪酬高達312萬港元，薪酬職級等同政府首長級D3官員，較前一年度的約307萬港元年薪，增加約5萬港元。

翻查資料，社署副署長是首長級公務員D3級，以頂薪點22.76萬港元作計算，年薪亦只得約273萬港元，較李正儀年薪少約39萬港元。

至於其他社福機構最高層人員的年薪情況，元朗大會堂管理委員會有限公司總幹事年薪高達229萬港元，當中66%薪金，即約152萬港元由社署資助；其次是香港明愛行政總裁，年薪為228萬港元；東華三院社會服務總主任及香港耆康老人福利會行政總監緊隨其後，年薪分別為202萬及201萬港元。

東網正向社署及聖公會福利協會查詢事件，現正等候回覆。