疫情改變運動習慣　近半受訪者每周少於3天步行半小時

港府在施政報告中稱爭取於2050年前實現碳中和，減慢全球暖化，市民需要從生活習慣着手，如步行取代交通工具。惟有環保團體發現，去年近半市民未能每周花3天，每天步行30分鐘，較2019年再惡化15.2%，未達康文署訂下的基礎體能活動量，更有人寧願坐短至5分鐘的短途交通工具亦不走路。團體建議市民減少乘坐短途交通工具，促政府加強推廣。

世界綠色組織在去年6月期間訪問500名市民，發現疫情下，有49.2%市民未能每周步行至少3日，每日30分鐘；更有17.4%受訪者連每周一天步行30分鐘亦沒有，比率較2019年高出約15%。當中有市民寧願坐短至5分鐘的短途交通工具，亦選擇不步行，主要原因包括正取重物(61.4%)、天氣炎熱(55.6%)、節省時間(52%)，但行政總裁余遠騁表示，由於86.8%人指步行與乘車習慣不變，故估計市民步行次數減少，與去年疫情下大多人在家工作有關。

調查又發現，53.6%人認為氣候問題上政府需要負上責任，只有7.8%人認為自己需負責，余遠騁解釋數據反映市民不知如何減排，故大部分人認為政府要有具體政策。根據政府數字，在2016年，約31%能源用於交通運輸上。而運輸界別的溫室氣體排放量佔本地總量18%，當中以一架大型家庭車汽車為例，由柴灣至堅尼地城的車程便會燃燒1公升汽油，產生2.5公斤二氧化碳當量，相反鐵路只是生產0.03公斤二氧化碳當量。