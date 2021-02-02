毅進生苦纏警嫂案　警作供前閱報道遭官提醒

毅進男學生疑為追求心儀的美甲師而連日多次騷擾她，包括在她工作的店舖外不斷徘徊、主動搭訕等。但原來美甲師是「警嫂」，並就事件報警處理。男生之後更涉嫌因拒捕而襲擊4名警員。男生現被控遊蕩及拒捕兩罪，案件今（2日）在九龍城法院續審。一名警長今天作供表示，昨日從新聞報道得知事主丈夫同為警員，即被辯方律師質疑他違反證人守則。暫委裁判官黃子豪提醒他，證人作供期間不應閱讀相關報道，以免影響供訊的準確性和可信性。

23歲被告鄧梓軒被控於去年9月5日在九龍城廣場某店舖外遊蕩，導致女子莫雅莉合理地擔心。他另被控於上述地點抗拒合法拘捕而襲擊他人，即警長徐啟迪、警員劉智豐、警員梁顯康及女警余倩慧。

警長徐啟迪作供指，被告被捕後有打電話，對電話說「法官呀，我要投訴」，並對他說「依度你最大，你聽個電話」，但徐拒絕接聽，最終被告將電話收起。後來被告逃跑約10米後被制服在地上。徐警昨表示自己在制服被告時被襲，但今在庭上觀看錄影片段後改稱自己是在宣布拘捕被告後被襲，而呈堂片段並無拍攝到此畫面。徐又指自己被被告打到口罩飛脫。

警員劉智豐則供稱，當日他和同僚制服被告，但被告推開他，混亂中被打中面部、腰部和手部。但當被問到為何口供紙上沒有提及腰和手部受傷，劉解釋「唔記得咗寫」。女警余倩慧則稱自己被打傷和抓傷右上臂。