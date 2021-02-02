主教山百年配水庫險毀　古蹟辦人員區會無影捱轟

政府保育不力，深水埗主教山配水庫、逾百年歷史的古羅馬式建築食水減壓缸險被摧毀，惹來全城熱議。深水埗區議會地區設施委員會今日(2日)為此首度開會討論，會上僅得水務署派員列席交代，而古物古蹟辦事處則「無影」捱轟。會上多名區議員批評水務署低估上述配水庫文物價值，怒轟古蹟辦保育歷史建築後知後覺，要求將配水庫先列作暫定古蹟。

區議員袁海文批評，水務署及古蹟辦在保育配水庫上交代得不清不楚，又特別譴責險些誤殺文物的兇手古蹟辦，斥其拒絕出席會議，「坊間叫古蹟辦做『估即辦』，唔需要落場睇就做決定！」區議員冼錦豪亦批評水務署毀壞文物責無旁貸，建議該署保育方案參考半山區景賢里做法，將深水埗主教山配水庫列作暫定古蹟。

委員會主席李俊晞表示，本港有多項歷史建築值得保留，希望政府下次進行相關清拆工程前要三思，否則造成「拆萬漏一」局面，又建議水務署考慮先行開放配水庫工地供議員視察。另一區議員鄒穎恒批評水務署最初於清拆工程前，未向區議會提交全面資料，質疑該署儲存資料不全或有心隱瞞。

水務署代表回應指，目前主教山配水庫食水減壓缸建築有4條石柱遭受破壞，結構上「少少唔穩陣」，故當務之急要鞏固有關結構，其後再探討向公眾開放的可行性。因應雨季來臨，該署在未來3個月會進行臨時加固及排水工作，現已搭建臨時平台供工人出入，亦分開日前鬆脫的構件，強調每個步驟都會與古蹟辦溝通，盡量保持古蹟完整性。

至於文件不全方面，代表指儲存的水務圖則最早只能追溯至1950年，早於1904年興建的深水埗主教山配水庫於1970年已停用，指署方2013年邀請水塘安全專家到場視察，發現結構安全問題，其後於2017年就清拆工程諮詢古蹟辦，對方指無意見，故當時沒向區會提及相關文物評價。