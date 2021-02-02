北大嶼山醫院感染控制中心月底啟用　暫供48張隔離病床

新冠肺炎疫情未絕，醫院管理局於亞洲博覽館設立的臨時醫院，現名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」正處於籌備階段，局方邀請傳媒今日(2日)到場視察時指，臨時醫院首階段預計於本月26日，首先啟用F座地下共48張隔離病床。

臨時醫院共分為6座病房大樓及1座醫療中心，除D座較小只有72張病床外，其他5座大樓均設有144張病床，但首階段未有計劃全盤啟用，預計會按照疫情嚴重程度逐步啟用。該臨時醫院主要接收16至65歲的輕度或中度新冠患者，初期將有15名醫生及40名護士輪班，主要來自急症或內科部門，並視乎情況與社區治療設施人手互相配合。

北大嶼山醫院副行政總監黃立己醫生表示，臨時醫院最快將於本月17日啟用化驗房，其中1部檢測機器「8800」為全港首創，最快每8小時可做960次檢測，若連同化驗所另一台化驗機則可達每8小時約1,500次檢測，即相等於增加了公立醫院整體測試能力10至15%。

被問及會否和亞洲國際博覽館社區治療設施的定位有所衝突，九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，中心作為減輕公立醫院壓力的緩衝區，設有負壓病房以接收輕度至中度患者的設施，對比亞博社區治療設施只能接收輕症患者，相信中心能更有效為公立醫院提供支援。

至於人手方面，黃表示中心啟用後將會由醫管局轄下醫院聯網調配15名醫生及40名護士，並長時間駐守中心。瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊則指出，為保證「醫患分隔」，中心將區分醫護人員通道及病人通道，其感染控制設施及出院標準亦與其他公立醫院一樣。