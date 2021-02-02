壹傳媒高層稱病　獲准延遲檢視證據期限

警方去年8月以涉違反《港區國安法》及欺詐案件，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒及其數名高層、以及黎智英兩名兒子等，先後入稟要求警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。法庭早前下令將所檢取的資料暫時封存，經檢視後若發現資料屬LPP及新聞材料，則須交還原告。案件今天（2日）於高院再提訊，代表壹傳媒及其行政總監黃偉強的大律師向法庭稱，警方交給他們的部分資料無法讀取，向高院申請延期檢視資料，獲法庭批准，但他們須就今次申請支付訟費。

今日提出申請的幾名原告，分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司共4間公司，以及壹傳媒行政總監黃偉強。答辯人是警務處處長。

代表壹傳媒的大狀指，警方交出的28項資料包括硬碟、手提電腦及DVD等，當中有3部伺服器的資料未能讀取，原告一方需要更多時間檢視相關資料，才可評估有否涉及LPP及新聞材料。黃偉強的代表大律師則表示，警方在黃的住所及辦公室檢取的資料，除新聞材料外，亦可能牽涉《蘋果日報》日常運作的資料，而警方交給他的資料當中，有2部硬碟未能讀取，故他亦需時檢視資料。大狀又指，黃最近發現有主動脈瘤，他剛於去年12月21日才完成大型心臟手術，現時他說話困難，閱讀大量資料的能力有限，律師向他索取指示亦見困難，他更獲警方豁免到警署報到直至今年2月。

代表警方的律政司表示，不明白原告未能讀取資料的因由，原告甚至未嘗試開啟部分資料便要求延期，故法庭即使批准原告申請，亦應只批准延期7天。法官最終批准壹傳媒延長21天檢視資料，並批准黃延長35天檢視資料，但下令原告一方則需就今次申請支付訟費。