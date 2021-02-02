網傳易服男疑在東鐵線車廂拍片自瀆　網民驚呼要報警

網上流傳影片，一名身穿女裝的男子在港鐵自拍自瀆過程。(網上影片截圖)

一名身穿短裙的男子疑在港鐵車廂自拍自瀆過程，引起網民熱議。昨晚(2日)網上流傳一段影片，顯示一名女子在疑似東鐵線車廂中自拍，並突然撫摸下體疑似自瀆，最終露出男性下體，方知原來該名「女子」是男扮女裝。影片在網上瘋傳，有網民驚呼「中伏」、亦有網民直斥「好多變態佬」，更有網民稱要報警，並「留名等重案組（跟進）」。東網正就事件查詢港鐵。

影片全長近2分鐘，可見一名短髮戴鴨舌帽，身穿白色連衣短裙、米色外套的「女子」坐在疑似東鐵線列車中，並手持拍攝器材，先是左顧右盼觀察附近是否有其他乘客，然後小心翼翼把拍攝器材放置在對面座位中，對向自己拍片。該名「女子」懶理港鐵車廂是公眾場所，在片中開始忘形自瀆，隔住內衣物不斷撫摸下體，其後索性露出下體，原來片中主角是偽裝成女子的男子。

影片在網絡流傳，引來眾多網民熱議，大批網民高呼「中伏」，又批評該名男子變態，認為需要報警，並稱「留名等重案組（跟進）。早前網上亦流傳兩男在港鐵不雅自瀆片段，港鐵報警處理，警方重案組接手案件，最終證實是多年前拍攝。

根據《港鐵附例》，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5,000港元。