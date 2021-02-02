爆疫機場三跑工地扮停工　工人透露：一日都無停過

疫情在各區爆發，政府在上月30日向機場三跑工地發出強制檢測公告，要求當中2個相關受影響工地暫時停工14天，其中一個受影響工地工人向東網記者透露，工地工作從來沒有暫停，至少百多人密密開工，而往來工地的船隻更有400多人迫上，肩並肩而坐。工人指曾向承辦商反映但不獲理會，對方聲言工人可「自行停工」。工人因家中有老有幼，擔心因此染疫傳染家人，批評政府未有做好檢疫監督工作。

機場興建三跑工程地盤爆疫，至今至少15人確診，涉及編號3206及3303工程合約，主要負責填海和飛行區地面興建燈號系統工程。政府早前指工人會共用工地休息室更衣和用膳，擔心有環境污染，工地須停工14天。陳先生(化名)透露，早在上月30日時接獲判頭通知應在昨日(1日)開始停工，但最後工地以相關人士已安排檢疫為由，叫其他人士如常上班，會派發樣本樽予工人，涉事工地至少有百多人。從陳先生提供片段所見，工地大型機器繼續運作，有不少工人在開工。

陳先生指自己乘坐由荃灣西往返工地的專用船隻上班，一船400多人日日爆滿，人多更至肩貼肩，不少人會在船上除口罩吃早餐、在船尾稍為通風地方吸煙，又有人咳嗽等。他指在工地雖有防疫指引，但工人大多不理會，繼續同坐午膳，尼泊爾籍工人更一罐汽水多人分享。陳先生表示擔心，曾向承辦商反映停工問題但不獲理會。他指自己一家6口同住，有老有幼，手停口停，只好繼續上班。他不滿有關情況，認為政府應安排員工定期檢測。

機管局早前表示，已隨時清潔及消毒工人休息室及接送有關工人往返工地的船隻，又協助派發樣本收集包予約3000名在有關工地工作的人，進行強制檢測。為於三跑道系統工程其他工地其他工人，亦將獲派樣本收集包，進行自願檢測。

東網記者正向各部門與承辦商查詢。