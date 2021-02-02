本港去年總體罪案為63,232宗　較2019年上升6.8%

警務處處長鄧炳強今日(2日)向立法會匯報本港去年治安情況，指2020年總整體罪案為63,232宗，較2019年上升6.8%。罪案增加主要來自詐騙案，去年共有15,553宗，較前年大增89%，當中升幅最驚人的為網購騙案，狂飆204%；其他罪案方面，勒索、刑恐、行劫爆竊等均有增長。

除網購騙案，電話騙案及網上情緣騙案均有顯著增加，分別上升84%及52%。防騙易熱線成功阻截逾300宗騙案，攔截逾30億港元騙款。其他罪案方面，勒索案上升2.4倍，當中裸聊更大增5倍，佔整體勒索案7成，相信與疫情市民留家有關；刑恐增加221宗，升幅約2成，主要涉及收數活動，不排除與本港經濟轉差有關；行劫案上升26%；強姦案上升28%，為64宗，除1宗為陌生人所為，其餘涉案人士均與受害人認識。

隨着去年示威活動平息，青少年的罪行亦下跌6.6%，當中涉及妨礙公安罪行的被捕人數，更錄得逾40%跌幅；惟涉及行劫、毒品及黑幫相關的罪行則升約1倍，，顯示青少年的不守法意識上升。