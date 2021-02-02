反修例事件逾萬人被捕　鄧炳強：示威者亢奮程度似吸毒

反修例示威於2019年6月爆發，警務處處長鄧炳強今(2日)表示，至去年因遇上疫情及國安法立法而稍有平息，涉及反修例相關罪案均全線下跌。截至去年年底，共10,200人涉及相關案件被捕，當中40%為學生，惟只有23.9%即2,443人被檢控，當中約940人完成司法程序，8成被定罪，近200人被判監禁。他又形容示威者亢奮程度，跟吸食毒品十分類似。

議員容海恩問及反修例示威期間，是否有人涉嫌藏毒，或利用毒品引誘青少年參與示威，鄧炳強表示，沒有證據顯示示威活動與毒品有關，警方亦極少在示威中找到毒品，但示威者亢奮程度，跟吸食毒品十分類似。

至於警民關係，他認為部分市民或會有不同睇法，亦有人故意抺黑警隊，亦有年輕人被煽動 ，警方會提高透明度，盡快澄清。他認為警民關係已有所改善。另外，8名在深圳服刑的港人，料下月出獄。鄧稱暫未收到內地通知，惟因他們都是在本港被通緝的人，故他們出獄後會被送回本港，並帶上法庭。

他又謂，警方會添置新裝備，包括購置新的多用途人群管理車，亦計劃引進較小型的人群管理車。此外，亦開始試用兩款低殺傷力武器，如胡椒彈手槍及催淚水槍。