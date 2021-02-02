政Whats噏﹕難忘住籠屋體驗　田北辰批評政府講極唔聽

本港嘅劏房環境惡劣係眾所周知，但政府去年先成立工作小組，研究推行劏房租務管制。議員田北辰(田二少)忍唔住重提往事，話佢早喺10年前參加節目，做清潔工、瞓籠屋已經知環境有幾咁不堪入目，批評政府講極唔聽，要加快動作實施租務管制先好啊。

田二少喺2010年參加真人騷，唔單止要做掃街清潔工，仲要住籠屋。睇嚟佢對呢段經歷好難忘，多年來敦促政府要推行租務管制。田二少喺近日嘅立法會房屋事務委員會上，對於政府「劏房」租務管制研究工作小組話最近去視察惡劣嘅劏房環境，田二少直言覺得好奇怪，因為佢早喺10年前已經知道有關情況，不過係政府講極唔聽啫。

於會議上，田二少好關注劏房嘅定義，擔心分間出嚟嘅床位、板間房會唔會被涵蓋喺租務管制內。當獲得小組主席梁永祥回覆，將來會包含所有不適切單位，田二少更難掩興奮之情，話包埋床位「Very Good」，仲畀埋手指公多謝梁永祥添。

另外，田二少都擔心租務管制只係限制原租約嘅升幅，但經營新劏房嘅業主，可能喺訂第一張合約嗰陣，就將租金提高，促請政府要同時審視租金水平，避免「好心做壞事」，拉高晒啲租金啊。