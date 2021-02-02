海關八鄉廢棄車場破大麻及私煙倉　檢460萬元貨拘1男子

海關昨日(2月1日)在元朗八鄉進行反罪惡巡邏，期間在一個廢棄車場的門口截查一名形迹可疑男子，並搜查他駕駛的客貨車，在車上搜出一批懷疑大麻花及懷疑未完稅香煙。關員立即拘捕該名56歲無業漢，並將他押入車場作進一步搜查，在2個貨櫃內起出另一批懷疑大麻花、含有四氫大麻酚成分的溶液(俗稱大麻油)和更多私煙，連同客貨車裝載的貨物，總值約460萬港元。

海關稅收罪案調查科高級督察謝富明表示，案中起出共重約13公斤大麻花、約170克大麻油，毒品總市值近300萬港元，而檢獲的私煙約66萬支，估值約160萬港元，應課稅值約125萬港元，現場另搜獲一批毒品包裝工具。

謝續指，疑犯使用混合式的犯罪手法，不但在同一地方包裝及儲存毒品，同時亦藏有大量私煙。由於大麻氣味強烈，疑犯想方設法遮蓋味道，刻意揀選偏遠地區的廢棄車場作為掩飾，而貨櫃則長時間打開冷氣，犯人會在貨櫃內包裝毒品，涉事大麻花用真空密封，並封裝成小包裝茶葉，以防漏出氣味，增加海關人員的偵查難度。而關員在涉事客貨車上檢獲的大麻均屬小包，數量亦較少，相信犯人當時正準備駕車外出「派貨」。

根據海關調查，相關廢棄車場設備簡陋，相信現場僅營運一段短時間，懷疑被捕人士「一條龍」式獨力承擔包裝及送貨工作，而毒品及私煙估計是由外地流入，海關正調查該批物品的來源及流向，以及案中有無其他同黨在逃，不排除之後有更多人被捕。

謝亦補充，農曆新年的長假期將至，犯人可能會增加他們的存貨來應付需求，海關在該段期間會加強巡查和執法力量，以防止及打擊可能會增加的違法行為。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，海關呼籲市民切勿以身試法，同時如有毒品或私煙資料，應即時向海關舉報。