逾80%受訪者有移民意欲　 調查機構指有客戶查詢以BNO移民

有移民機構今日（2日）發布調查，發現逾80%受訪者表示正考慮或未來會考慮移民外國，當中英國屬首選。在英國宣布港人可透過英國國民（海外）護照（BNO)的「5+1」計劃取得居英權後，該移民機構指近期有客戶查詢BNO移民的資料。

有關調查自今年1月中開始，為期兩星期，共訪問了近1200名18歲或以上港人。該移民機構市場總監張曦表示，在白領、商人及專業人士等高收入人士的受訪者中，分別有85%、90%和88%受訪者有移民意欲，而且他們當中資產值愈高的人士，其移民意欲愈高。惟在表明有意欲移民的港人當中，約85%港人認為，即使獲批移民也傾向移民不移居，不會在一年內立即離港。

張指，受訪者首3位移民目的按序是生活環境、更好的子女教育和退休生活，各佔55%、33%和31%，而表示能獲取外國居留身份或國籍的受訪者佔20%，基於政治因素移民的同樣有20%，分別排在第4和第六位。至於港人最愛移民地方面，今次調查的首位是英國（18.7%），其次是台灣（18.3%）、美國（15.1%）、澳洲（14.6%）、加拿大（11.1%）和新加坡（6.3）等。

被問到港人首選英國作為移民地是否與近期的「BNO 5+1」計劃有關時，張表示，由於香港曾是英國的移民地，所以港人移民時一般都對英國有情意結，故才會比較多人選擇。他又指，近期的確留意到開始有客戶查詢透過BNO移民的相關資料。

至於近年的反修例示威和《港區國安法》實施是否導致港人有意移民的因素方面，該移民機構區域經理林卓霆表示，社會環境等外圍因素或多或少會是加促港人的移民決定，惟強調本港的移民需求一直都不少。

對於受訪者大多傾向移民不移居方面，張表示，這未必反映香港是一個宜居的地方，以他觀察，這大多是客戶保障自身利益的一個決定。他解釋，港人移民大多採取「進可攻、退可守」策略，「進」即可享有比本港更好的醫療、教育、甚至更多免簽證國家的護照等，而「退」則是他們擔心一旦移民地的經濟、工作待遇、歧視等問題令他們想回流香港時，仍有一個後退的空間，令他們的資產沒有損失。