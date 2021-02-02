教育局就高中課程檢討方案發問卷　包括通識科新名稱及主題

教育局指，若方案最終獲接納，最快可於下學年的中四級起實施。

負責檢討中、小學課程的學校課程檢討專責小組，去年9月向政府提交報告，當中包括建議文憑試4個核心科目維持必修必考，教育局今（2日）向學校發出問卷調查，望了解學校對優化方案的建議和意見，當中通識科有多個名字供受訪學校選擇，包括公民與國家科、國民與社會及社會教育科等。

教育局成立的學校課程檢討專責小組，早前建議4個核心科目維持必修必考，大學收生方面新增「學校推薦直接取錄計劃」，加強價值觀教育及生涯規劃教育等。局方今指，高中4個核心科目性質優化方式不同，中文科方面，方案主要在於精簡必修部分和選修部分的教學，以及減少公開評核的試卷數目，從而減少過度操練。

英文科方面，會透過整合必修部分和選修部分，減少教學上的重疊從而釋放空間。數學科課程由「基礎課題」和「非基礎課題」組成，學生可以只修讀「基礎課題」及部分「非基礎課題」。如在文憑試的「基礎課題」表現良好，最高可獲4級的成績。至於通識教育科，科目會冠以新的名稱，在不同方面作出加強措施，並將課程內容比重減至大約一半。

通識科重新冠名後，課程有3個主題，包括「一國兩制」下的香港、改革開放以來的國家，以及互聯相依的當代世界。

局方指，優化高中四個核心科目後，可釋放的課時概念上共約250小時，當落實優化措施實施全盤落實後，學校可配合其校情及學生需要，透過學校層面的課程規劃釋出更多空間照顧學生的多元學習需要。局方又指，若方案最終獲接納，最快可於下學年的中四級起實施。