學生向水炮車掟磚判感化令　律政司要求改判拘禁式刑罰被拒

18歲男學生於去年元旦大遊行向水炮車掟磚，並管有易燃液體及打火機等，他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪，被判18個月感化令。律政司及後認為判刑過輕，申請覆核刑期，建議改判被告拘禁式刑罰。裁判官錢禮今天（2日）作出裁決，認為現階段改判其他刑罰並不適合，故駁回律政司申請，維持原判。另在律政司不反對下，批准辯方的訟費申請。

控罪指，被告陳業云於2020年1月1日，在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的一部人群管理特別用途車；管有一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。

律政司早前申請覆核刑期時指，本案案情嚴重，因被告除刑毀水炮車，還被搜出可用於製作汽油彈的物品及火機，雖然被告當日並無使用這些物品，但有潛在風險。律政司直言，法庭判刑不應只考慮被告的更生元素，更應警惕公眾，認為判被告感化令是過輕，又指以被告的年紀，即使被判入勞教中心，都只會被拘留1至6個月，對本案案情來說並不嚴苛。

辯方律師當時回應指，被告已被還押2周和接受感化約5個月，2次進度報告內容均十分正面，現在更改刑罰並不合理，亦會影響其學業。