去年零售業銷貨額暴瀉24.3%　創有紀錄以來最大跌幅

本港經歷新冠肺炎疫情逾一年，零售業被摧殘。政府統計處今(2日)公布2020年12月的零售業數字，較2019年同月下跌13.2%，已連續下跌23個月，幅度亦較10月與11月回升至雙位數。整體全年較2019年下跌24.3%，是有紀錄以來最大年度跌幅，以高消費品最受影響。

政府公布2020年12月的零售業銷貨額臨時統計數字為314億港元，較2019年同月下跌13.2%，跌幅再次拉大至雙位數。而2020年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億港元，較2019年全年下跌24.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%。

各消費類別方面，與2019年12月同期比較，去年12月的酒類飲品及煙草銷貨價值跌幅仍舊最大，按年下跌70.5%；其次藥物及化妝品，下跌40.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌40.8%。全年比較下，仍以這三大範疇跌幅最大，酒類飲品及煙草跌68.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌54%；藥物及化妝品，下跌50%。全年以來只有必需品有升幅，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類與新鮮蔬果分別升了12.9%與17%，另外超級市場貨品與傢具及固定裝置亦有上升，分別升9.7%與0.4%。

政府發言人指，受本地第四波疫情和社交距離措施影響，12月零售銷售的跌幅擴大，2020年全年合計下跌25.5%，是有紀錄以來最大的年度跌幅，反映疫情對與消費相關活動造成嚴重衝擊。發言人指出在訪港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰，疫情盡早受控是至關重要。