灣仔區會討論重開康體設施　「安心出行」成關注焦點

灣仔區議會文化及康體事務委員會今午(2日)舉行第6次會議，討論重開區內康體設施，有足球界人士希望政府多聆聽業界意見，逐步開放足球場。亦有區議員關注市民進入康體設施時是否必定要用「安心出行」流動應用程式紀錄行蹤，政府代表回應指安裝程式是大勢所趨，希望市民能善用程式，紀錄出行情況。

撐場大聯盟代表陳智聰表示，港人有身心健康才能捱過疫情，只要政府願意聆聽民意，港超聯復操理論上可行，他期望聯賽在農曆新年後復賽，又指今年4月有亞洲賽，希望能振奮港人的心。陳又提到政府應聚焦使用者分流的原則，讓教練進行小組式訓練，因教練有球員名單，安裝程式根本無必要，盼當局多聆聽業界意見，逐步開放足球場，讓球員恢復練習。

足球教練大聯盟代表吳子維說，過去業界並非向政府爭取金錢支援，而是要求盡快開放場地，他指球場設有人數上限，教練亦有專業知識，清楚需要注意的地方，吳又表示教練會在開操前點名，追蹤球員較容易。

該區區議會副主席麥景星詢問，市民進入康體設施時是否必定要使用程式紀錄行蹤。委員會副主席羅偉珊詢問，康樂及文化事務署對不同類型設施開放措施新安排為何。區議員李碧儀說，足球場佔康體設施很大比重，也相對容易控制人流，希望康文署聆聽議會、熱愛足球運動的業界人士聲音，同時給予清晰指引。她又指，若再不開放場地，行業將陷入崩潰。

灣仔區康樂事務經理林燕華回覆指，明白市民對戶外體育活動有需求，安裝程式是大勢所趨，希望市民利用程式紀錄行蹤，署方正等候總部指示，有新安排的消息會再通知區議員。

會上亦以全票通過重開該區康體設施的書面動議，另外亦以8票贊成、無人反對和1票棄權下，通過反對使用「安心出行」流動應用程式紀錄行蹤的臨時動議。