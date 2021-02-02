逾8成受訪者願維持禁聚　學者轟政府封區欠缺理由

政府昨日(1日)突然宣布封鎖4個區域，區內逾1700人需參與強制檢測，惟未發現確診個案。有機構今日(2日)發表民意調查結果，顯示疫後復常指數僅有17.7，換言之82.3%的受訪者認為政府現階段不應全面取消禁聚令。

香港民意研究所於1月18日至2月1日期間，成功訪問約4400名市民，並於今日(2日)公布疫後復常指數，調查現階段有多少受訪者希望全面取消禁聚令。據調查結果顯示，在過去半個月期間，復常指數一直處於12.2至17.9之間，顯示過去半個月內，不到20%受訪者認為政府應完全取消禁聚令。

研究所數據科學經理戴捷輝指，市民對政府抗疫表現的滿意度以及對政策的信心低下，亦有聲音指政府強制封區擾民之餘，疫情新增個案仍處於高位數。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華指，無論個案多少，復常指數仍然低迷，稱就算政府持續推出不同防疫措施，都未見成效，亦沒有突破。他舉例指昨日政府突封4區，但未能找出確診者，令市民失去信心。他又指，有人稱禁聚令屬於政治工具用以禁止聚集，更批評政府封區無理由，但仍宣布將會繼續封區，反問如何向市民交代？