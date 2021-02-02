年關難捱恐引爆家庭慘劇　工會促加強支援

農曆新年本是喜慶團聚的日子，不過疫情至今未有止息之兆，不少企業展開無薪假及裁員計劃，市民生活苦不堪言。有資深人力資源顧問指出，現時市場氣氛甚差，相信打工仔「唔使諗」加薪及花紅，未來更可能出現新一輪裁員潮。工會則批評，年關將至，市民經濟壓力大增，惟港府集中援助商界，拒推失業援助金，近日更有不少工友須放無薪假，擔心年關難捱，引爆家庭慘劇，促當局加強支援。

工聯會副會長唐賡堯指出，年關將至，不少市民花費大增，但現時經濟不景，打工仔即使保住職位，亦要放無薪假或開工不足等，經濟壓力大增。他說，近日接獲不少工友求助，擔憂難以捱過農曆新年，一名家中「有老有嫩」的旅遊業工友，更因長時間沒有工作，已「碌爆卡數」，不時遭追討欠款，影響情緒，一度「擔心到就嚟自殺」，促港府盡快推出短期失業援助金。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍亦指，年關原是各行業的旺季，惟疫情打擊下，不少企業錄得虧蝕，相信打工仔會被凍薪，花紅及雙糧亦「唔使諗」。她續指，航空及旅遊業屬重災區，其次則是飲食、零售及酒店等較依賴旅客帶動的行業，而被港府勒令停業的美容及健身等亦元氣大傷，惟疫苗最快至農曆新年後才能接種，加上現時市場氣氛甚差，相信僱主若「計完數」，估計未能捱過年關將考慮裁員或結業。