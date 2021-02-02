破壞「優品360」　中五生判入勞教中心

7名男女因在前年涉嫌破壞店舖「優品360」被捕，其中一名17歲男生承認一項刑事毀壞罪，今（2日）在西九龍法院被判入更生中心，並須賠償1134.5港元。裁判官羅德泉直斥被告行為無法無天，又形容破壞店舖在當時社會盛行，如同「傳染病，一路一路傳出去」，被告可能「受感染」才犯案。由於被告的紀律出現嚴重問題，故須判罰更生中心，才能使其重回正軌。

控罪指，17歲中五學生林天樂與同案另6名被告，於2019年10月13日，在葵涌新都會廣場5樓損壞「優品360」店舖內財產。

辯方求情時，呈上被告的10份求情信，並指他的至親、學校師長同學、教會傳道人，以及區議員都到庭支持，反映被告受人愛戴。辯方又透露，被告自在娘胎父親已經離開家庭，他首次接觸到父親的場面，就是父親的喪禮，然而被告在這般成長背景下亦沒有學壞，遂冀法庭考慮被告知錯及承諾不會再犯等因素，能夠從輕發落。

裁判官判刑時則指，本案源於涉案店鋪的東主在背景或個人理念上，得罪部分人士，故遭人在網上號召去破壞，事件不但造成事主的財物損失，更使無辜的店員受驚，並導致觀看新聞的公眾不安。雖然被告不是主謀人，但所謂「精人出口，笨人出手」，若沒有動手者，任憑出口者的言詞如何漂亮、英雄化及煽動，都無法成事，故此被告的刑責絕不能看輕，並須判進更生以訓練紀律。