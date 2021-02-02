禁煙團體去信財政司司長　促大幅增加煙草稅

吸煙影響健康，香港吸煙與健康委員會聯同83個團體去信財政司司長陳茂波，促請當局於2021至22財政年度大幅增加現有煙草稅100%，並按年增加煙草稅率，務求加快降低吸煙人口，推動本港控煙進程。

該會指出，現時捲煙煙包零售價約為60港元，本港捲煙稅自2014年以來維持於每包約38港元的水平，但大部分煙草品牌已於數年間多次加價，煙草稅率現佔價格的比例約63%，遠低於世界衞生組織建議水平的75%。若增加現有煙草稅100%，即捲煙稅為每包約76港元，估計屆時將符合世衞水平。

疫情當前，該會認為，吸煙會增加社區傳播風險，同時損害肺功能及減低免疫力。該會留意到衞生署綜合戒煙熱線接獲的求助數字於抗疫期間上升，本港應盡快減少吸煙人口，從而減輕社會經濟及醫療負擔。

委員會主席湯修齊直斥，當局多年未增加煙草稅以抑制煙草使用，做法非常不理想；本港吸煙率下降速度於近10年開始放緩，顯示控煙政策停滯不前。他提到政府曾計劃2025年前將吸煙率降至7.8%，促請政府盡快落實全面禁煙的目標及時間表，以及加強控煙措施，如擴大禁煙範圍，提高法定煙草銷售年齡至21歲等。