調查指疫情下市民不滿社交生活　2成半人與伴侶更疏離

新冠肺炎疫情改變大部分人的生活習慣，有公司進行「香港健康行動力指數」調查，訪問1014名市民，發現受訪者對社交生活滿意評分較低，滿分100分，僅得59分，其中近6成人認為自己近3個月的社交生活滿意度轉差。調查亦進一步訪問其中669名有伴侶的受訪者，近2成半指疫情令其與另一半關係更疏離。有精神科醫生建議伴侶之間可多感謝對方，為對方打氣，並創造新情趣等，為愛情保鮮。

調查於去年12月下旬進行，市民對身體及心理滿意度平均分，分別有70及64分，惟對社交生活滿意度則只有59分，顯示疫情對社交生活帶來挑戰。在有伴侶的受訪者中，有4成指疫情限制與另一半的互動，逾3成人亦認為減少了與另一半的親密時光，有2成半人認為疫情令兩人關係疏離，爭拗變多。

精神科專科醫生麥棨諾建議，伴侶間可多表達對對方的感謝，並在疫情的焦慮環境下多多為對方打氣，留在家中時可多整理充滿回憶的物品，聊聊回憶中的瑣事等，為愛情保鮮。

此外，調查亦稱，雖然疫情令市民更注重健康，大部分受訪者表示今年希望做多些運動、飲食更健康，惟僅不足4成人有信心可維持健康習慣，大部分人更在建立習慣前已打定輸數。專家建議市民建立運動習慣時，可找同行者，並戒掉拖延症的習慣等。