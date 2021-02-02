客戶欠8億港元孖展數　周生生證券入稟追討

早前已宣布將終止營運的周生生證券，於昨日（1日）入稟高院控告其部分客戶及客戶介紹人，指他們違約且沒有支付佣金及償還孖展貸款，涉款約8億港元。此外周生生證券亦要求介紹人退回介紹費約2000萬港元。

原告是周生生證券有限公司，被告分別是作為客戶介紹人的投資公司、原告的5名客戶、及部分客戶孖展戶口的3名擔保人。

原告在入稟狀指，原告於2016年與一間投資公司簽訂協議，由公司介紹客戶到原告處開設戶口。原告承諾會向該公司支付佣金，該公司亦於2016年至2019年間向原告介紹了5名客戶。

不過原告指該5名客戶並沒有如期向原告支付孖展利息及佣金等，而且沒有償還孖展貸款，涉款逾5億港元。不過原告卻錯誤地按協議向該投資公司支付了逾2000萬港元佣金。原告現在要求該投資公司歸還上述欠款，同時要求該5名客戶支付佣金及償還貸款，並支付利息。另外原告亦控告3名擔保人，指他們作為原告部分客戶的孖展戶口擔保人，因該些戶口並無還款，故向他們追討。這部分追討擔保人的申索中，有其中2個戶口是前述其2名欠款被告所有，其餘戶口則涉款約3億港元。