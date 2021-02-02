英德印度爆高致病性禽流感　港停進口禽類產品

英國、德國及印度本別有地區爆發高致病性禽流感。

因應世界動物衞生組織通報，指德國巴伐利亞州Bayreuth District及梅克倫堡-前波美拉尼亞州Ludwigslust-Parchim District、印度古吉拉特邦Gir Somnath District，以及英國威爾斯安格爾西島爆發高致病性H5N8禽流感；和印度馬哈拉施特拉邦Solapur District及恰蒂斯加爾邦Dhamtari District，爆發高致病性H5N1禽流感。為保障香港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(2日)宣布，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

食安中心已就事件聯絡德國、印度和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

香港目前與印度只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，香港去年沒有從印度進口禽蛋；但從德國進口約3,900公噸冷藏禽肉及約141萬隻禽蛋；從英國則進口約11,130公噸冰鮮和冷藏禽肉及約42萬隻禽蛋。