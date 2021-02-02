指NuMe涉違例經營　袁海文被入稟控誹謗

從事醫學美容的「NuMe名人美學概念」，其經營公司今（2日）入稟高院原訟庭，指控民主黨深水埗區議員袁海文誹謗。NuMe指袁在去年12月開記者會，錯誤指控它旗下之醫療中心在美容院關閉下違規營業。NuMe更指袁與它的同業有關聯，其不實說話其實帶有惡意。NuMe現要求法庭頒令，禁制袁繼續發布誹謗言論，並責令袁將有關言論移除，及要袁公開道歉及作出金錢賠償。

本案原告名人醫學美學有限公司，被告袁海文。原告在入稟狀指，它名下兩間分別位於銅鑼灣及尖沙咀的診所。均以「診所」名義作商業登記，銅鑼灣店更獲衞生署發出日間醫療中心牌照。至於被告則除了是區議員外，還是團體「香港美容監察」的創立人。由2018年起，被告便多次在網上針對原告作出指控。

原告續指，被告在去年12月18日舉行記者會，期間對原告作出不實指控，即指原告的診所在抗疫禁令下，可能違規營業。原告強調，它兩間診所都是由醫生或醫護人員營運的診所或醫療中心，警方及衞生署多次上門檢查，均認為並無違規。更因兩診所並非美容院，原告向政府申請美容業防疫基金，都被政府拒絕。因此被告的說法並非事實。

原告指被告是在知道上列資訊下，仍決定作出上述不實言論。原告更指被告一直與一間生物科技公司及其負責人稔熟。被告在廣泛批評業界時，該公司從未被波及；該公司股東更曾公開為被告助選。原告因此認為被告的誹謗行為是出於惡意，以打擊其相熟公司的競爭對手。因此原告除要求慣常的禁制令和道歉令外，還要求法庭加重被告的金錢賠償。