黎智英保釋上訴案押後裁決　法律界指國安法門檻高料不獲放生

終審法院5名《港區國安法》指定法官昨日(1日)審理，律政司就壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪後獲准保釋上訴案，惟聽取雙方律師陳詞後決定押後判決。有法律界人士指本地首次出現《港區國安法》上訴案件，認為法庭需要時間審慎撰寫判詞，而黎所涉罪行刑罰嚴重程度如謀殺案，保釋門檻高，相信黎最終不獲批保釋。另外由於有外籍法官審理案件，有政界人士憂慮其未能公平公正作出裁決，不排除法官間意見出現分歧導致未能即日判決，又指若最後黎勝訴憂《港區國安法》淪為「無牙老虎」。

今次終審上訴主要釐清《港區國安法》第42(2)條的意思，及決定高等法院法官李運騰的判決有否出錯。執業大律師龔靜儀表示，已有內地學者就有關條例作解釋，指條文採取「原則加例外」表述方式，僅有例外情形法官才可批准疑犯保釋，她亦認同有關說法。她反問「有哪個法官可以擔保涉事人不會再犯？」，指具相等刑罰的謀殺案疑犯亦不可保釋，而黎面對如此嚴重的罪行，最高刑罰可被判終身監禁，他不准保釋亦是合情合理。

龔認為，如涉違反最嚴重罪行的黎智英都獲准保釋，就沒有人再怕國安法，早前因違法而被捕的人士亦會申請司法覆核要求保釋外出，最後他們棄保潛逃警方亦難追查。她相信，屆時政府會要求人大常委會出手釋法，相信有關解釋與內地學者說法相同，而警方國安處亦可能引用法例將案件轉交內地審理。

身兼基本法委員會委員的議員梁美芬指，涉違反國安條例的人士大多選擇「走佬」，而《港區國安法》是全國性法律，不可以《普通法》角度詮釋，加上今次案件討論的條文亦「畫公仔畫出腸」，明確說明只要被告人有潛逃機會均不應被保釋，以防有人濫用保釋制度，認為沒有太大的討論空間。

被問及為何法庭未能即時作裁決，香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈認為，法庭需要謹慎處理法例第42條內容，同時處理下級法官的判決是否有錯，故需要時間撰寫判詞。他指黎涉及的罪行嚴重，需要被告人自行舉證說服法官不再干犯相關罪行，而法官亦有近十足把握才可批出保釋許可。他認為李官錯誤詮釋法例第42條，以保釋條件滿足法例的要求。他又強調，黎所涉罪行的擔保門檻非常高，認為一般情況下均不容保釋。

對於今次審訊中有外籍法官任指定法官參與其中，「23萬監察」發言人王國興就質疑，會令外界擔心其能否公平合理審理上訴案件，不排除或會導致法官之間意見現分歧。他又指過去美方多次制裁中港高官，憂慮有法官感到受威脅，影響其最終判決。他又認為如黎獲准保釋，即反映終審法院將《普通法》凌駕《港區國安法》，形容是嚴重事件，也會增加律政司及法庭檢控及審訊涉反中亂港黑暴案件的難度，令法例變成「無牙老虎」，難起平亂的作用。