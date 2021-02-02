僱主支持最低工資凍薪　減經營壓力保飯碗

政府接納最低工資委員會凍結法定最低工資水平的建議，維持於時薪37.5港元，本港約2萬名基層僱員將「無薪加」，惟不少僱主對決定表示歡迎，認為能助從業員保飯碗、減輕通脹以及紓緩經營壓力。

保安業商會主席何啟文表示，政府凍結最低工資水平在37.5港元，對保安業界來說是提供喘息空間，因為疫情下演唱會等大型活動減少，保安服務需求下降，若仍要求客戶加人工，對方或會提出縮減人手，現時工資水平不變，從業員起碼可先保住飯碗。

他又指，目前只有約一成保安員領取時薪37.5港元的最低工資，主要是單幢式大廈的保安，而大部分從業員的時薪都在43至45港元之間，相信待經濟好轉，演唱會等活動恢復後，保安員的工資就有上調空間，不用等待下一次的最低工資水平檢討。

香港環境衞生大聯盟召集人甄瑞嫻亦指出，現時清潔工薪酬都按市場調整，約時薪45港元以上，部分外判清潔工時薪更超過50港元，故凍結最低工資水平對市場完全沒有影響，反而可減輕通脹，對於新清潔服務合約收費，亦可能維持不變甚至有下調空間。

香港中華廠商聯合會（廠商會）亦對最低工資凍薪決定表示歡迎，認為當前失業率高企，通貨緊縮的壓力正在上升，做法回應了經濟和就業市場的客觀情況，相信能紓緩企業的經營成本壓力。廠商會會長史立德期望在當前特殊的情況下，政府可盡快擱置所有可能會增加營商成本之政策的推行工作，讓企業休養生息。