何志平專欄：1月驚魂

美國新總統上任兩星期了，新官的三把火總算點起來了。行政指令一堆堆的，內政外交方向也漸露頭角。最詫異的是他的所有內閣任命提名都無聲無息的順利在國會通過，特別是國防部長的任命人選，需要參議院批准豁免軍人退役後7年才可任這文職部長的限制。被提名的奧斯汀將軍退伍只有4年歷史，而民主黨陣營中也不斷的為奧巴馬時期的女副國防部長弗勞諾尼造勢，大有部長一職非她莫屬的情況。國會參眾兩院在同一天通過豁免。感覺到一隻無形之手在操作。

這天又和美國南部的老教授談起這事，我說：「去年底，國會共和黨人還指手畫腳的在說三道四，但在1月6日後便全歸隊，乖乖的過渡到今天！1月初大鬧國會大樓之後整個美國政壇氣氛都不一樣，怪怪的好像很多暗湧還在平息中！」

老朋友說：「1月第一個星期發生的一連串的事故，字裏行間還有許多不足為外人道的刺激情節，可以給荷里活編出一輯保證賣座的驚險電影劇本。我給你說說這個虛構幻想出來的故事：話說某國總統看來快要輸掉民眾大選舉了，他的得力謀臣，某某前將軍極力慫恿總統動用軍事力量，來『保證』國會重新進行點票，要裏外夾攻，民間、軍方都要動員，更可以把最厲害先進的核航母戰鬥群從外邊召回本國附近水域，有甚麼風吹草動時總統馬上撤離白宮，遷到核航母上，那戰鬥群有荷着40多個核彈頭的潛艇護着，對操控國會內外大局能起威懾作用。總統動心了，於是在除夕那天扔下請來迎接新年的賓客於不理，趕回白宮。當天又讓心腹國防部長下令把核航母群召回國，說是要讓中東局勢降溫。通告一出，航母群馬上掉頭回航。參謀長會議的眾軍頭全被蒙在鼓裏，軍頭主席發電詢問航母司令，司令乃總統之粉絲，稱命令來自國防部長那裏，無不妥之處。軍頭主席馬上找部長理論，把各軍種的頭頭都找來態度強硬的說事，又把在世的10個前國防部長調動起來，一起力諫總統罷手。最後部長和總統只能順意的再下命令，對外宣布總統壓過部長，否決逆轉他的原來命令，再讓核航母群又掉頭駛回中東去。事後10名前國防部長聯名發出公開信，呼籲軍隊要遵守誓言，效忠憲法，不要介入政治紛爭而淪為派系鬥爭之籌碼工具。於是眾兵頭都勒令下屬部隊不准輕舉妄動。」

「到了國會開會認證選舉結果的一天，總統已無力調動武裝部隊，只能依靠群眾民兵，及警察守衞隊內的支持者。軍隊沒有及時出動，民兵暴徒一舉攻進國會大樓，正在得意沾沾自喜之時，軍隊出動了前來奪回國會大樓控制權。總統聞風不利，嘆大勢已去，便一邊叫暴徒群眾收兵回家去，一邊自己便急急的躲起來！那邊廂國會內的頭頭馬上傳來軍頭問罪，待知悉內裏情況，便立刻策劃罷免總統權力，把主流媒體、社交數碼平台的老闆都找來，全面封鎖總統的通訊系統，又向軍頭主席查問核武啟動程序的安全機制，更開動國會彈劾總統的步驟。總統的內閣部長，白宮官員紛紛跳船辭職。眾軍頭又聯署呼籲軍隊要忠於憲法，效忠新任政府。」

老教授頓了一頓，又說：「這是個半虛構的故事。前一半是政變不遂，後一半是反政變褫奪總統餘下任期的合憲權力。究意是總統搞軍核政變挾持國會，還是國會也順勢搞資訊政變封殺總統？弄不清楚。但無論如何，經歷了這次危機，軍隊的忠誠和力量一覽無遺，也記一大功。也怪不得國會在新政府上任後的翌天走過場的確認了國防部長的提名人選，他們也樂得投桃報李，委個將軍來管國防部！」

「為甚麼不把肇事的總統揪出來問罪？」

答道：「不要把最終的遮羞布都去掉，讓世界保留對巨人帝國最後的一點幻想！」