新增7廈強檢　包括黃埔花園翠楊苑3期1及4座

政府在今日(3日)凌晨刊憲，要求所有確診個案密切接觸者的同住成員，以及於指定期間曾身處8個指明地方的人士（下稱「受檢人士」），接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

2月2日有7個指明地方被納入強制檢測公告，當中紅磡黃埔花園翠楊苑3期第1及第4座污水樣本呈陽性，居民須強制檢測。此外，政府曾於2021年1月18日就油尖旺白加士街98號金威廣場作出強制檢測公告。由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

強制檢測公告詳情如下：

（一）任何在2021年1月20日至2月2日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月4日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年1月31日至2月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（二）任何在2021年1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2021年2月4日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年1月31日至2月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，政府早前已劃出4個指定區域，分別為：「佐敦指定區域」（即東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街）、「油麻地／旺角指定區域」（即東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）、「紅磡指定區域」（即東北至差館里、東南至船澳街及寶來街、西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北），以及「深水埗指定區域」（即西北至欽州街、東北至大埔道、東南至楓樹街、西南至荔枝角道）。區內住宅（包括商住兩用）大廈如新增一宗或以上的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

新增7幢強檢大廈名單：

1. 香港柴灣環翠道 11 號興華(一)邨美華樓

2. 香港新界將軍澳唐明街 1 號富康花園第 9 座

3. 香港新界元朗十八鄉塘頭埔村 16 號

4. 香港新界屯門友愛路 10 號友愛邨愛暉樓(第 3 座)

5. 香港九龍紅磡必嘉街 120 號黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座

6. 香港九龍紅磡必嘉街 120 號黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 4 座

7. 香港九龍油尖旺白加士街 98 號金威廣場