國際廚藝學院女生創滷水雞髀軟餐　提升長者進食興趣

長者身體退化可能會有舌嚥困難，色香味俱全的「軟餐」，可令這些長者有更多食物的選擇，亦可提升進食的興趣。國際廚藝學院廚藝高級文憑二年級生曾詩敏指，爺爺喜歡吃濃味食物，但患上嚴重糖尿病後要嚴格控制飲食，苦不堪言，令她深明戒口病人的苦況，早前構思出以滷水雞髀、番薯撻及熱奶茶為主題的軟餐，調整食物的質感，並在軟餐比賽中獲得冠軍。

曾詩敏的爺爺最喜歡的食物是滷水雞髀，但早年患上糖尿病後，需要嚴格控制飲食。為了令爺爺的食物不止是淡而無味，她曾在烹飪時花心思，例如在蒸水蛋中加入蘿蔔，增加鮮味之餘，亦可以吸收營養。國際廚藝學院及香港社會服務聯會去年舉辦的「食得喜樂齡美食烹飪大賽」，邀請學生創作色香味俱全的軟餐食譜。

曾就在比賽中以懷舊冰室為主題，創作出軟餐版本的茶餐廳午餐。她將一般滷水雞髀飯的材料打碎，再加入軟餐酵素粉，而甜品的番薯撻，則用番薯及番薯粉製作撻皮，再加入蛋漿蒸熟，奶茶則加入了凝固粉，方便吞嚥能力較弱的長者飲用。

另外，該學院西式包餅及糖藝高級文憑二年級學生鄭梓晴及周晞晴，分別構思出紫薯芋圓番薯糖水及鳳爪排骨飯參賽，分別奪得比賽的亞軍及季軍。