政府維持大部分社交距離措施　部分戶外運動處所周四起重開

政府在今日(3日)凌晨表示，2月2日公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持大部分現行的社交距離措施，包括二人限聚令、口罩令、禁晚市堂食、食肆不得多於2人同桌、關閉酒吧及酒館等。這些指示及指明將由2021年2月4日生效，為期14天，直至2021年2月17日。

同時，政府會於2021年2月4日（星期四）起重開涉及較少身體接觸活動的指定戶外體育處所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外兵兵球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放。當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外）；以及每組不得超過2人以及每組之間須作出有效分隔等。另外，在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。涉及處所運作的員工亦須每14天進行一次2019冠狀病毒病核酸檢測。