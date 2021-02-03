深水埗1600居民檢測無確診　佐敦逾300人強檢部分樣本待核實

新冠肺炎疫情未止，港府昨晚(2日)突襲封3區，包括天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗及佐敦部分區域，預期今日（3日）早7時解封。自昨日下午7時起，深水埗指明「受限區域」（即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

自今日上午約7時起，深水埗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨2時，約1600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約860戶，約200戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

在佐敦「受限區域」（即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號），自今日上午約7時30分起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨零時，超過300名居民接受了檢測，當中有部分樣本檢測結果仍在核實。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約150戶，約50戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。