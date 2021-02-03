最低工資維持4年不變　勞聯指基層生活質素不斷下降

政府接納最低工資委員會的建議，維持最低工資時薪37.5元，港九勞工社團聯會(勞聯)主席林振昇今早(3日)在電台節目表示，對決定感到失望，認為現時衣食住行成本都上升，公屋租金亦增加，令基層難以維持最基本購買力，而當中僅領取最低工資的工人約有2萬人，主要是外判非技術員工，例如是保安和清潔。他指出，由於最低工資2年一檢，如果今次未有調整，工資水平將維持4年，即使明年經濟復甦，工人都難以調整薪金。

本身經營清潔行業的香港各界商會聯席會議召集人之一甄瑞嫻表示，如果最低工資上升，行業亦會將成本轉嫁市民，認為現時經濟環境差，會令市民吃力影響民生。她認為現時經濟未知何時復甦，提高最低工資是不切實際，凍結最低工資比較適合。她又指，現時行業中賺取最低工資人數好少，政府外判清潔工時薪都在50港元以上。

另外，工聯會權益委員會今到政府總部請願，該委員會委員梁子穎反對凍結最低工資，認為最低工資的升幅應要追上通脹至39.1港元，並提出若政府堅持凍結最低工資，政府亦需要補貼拿取最低工資人士每工作小時1.6港元，以確保基層購買力不會受損。

梁又認為勞工及福利局局長羅致光早前表示，凍結最低工資可減少低薪職位流失是「毫無道理」，指最低工資的覆蓋率僅有0.7%，人數約為2萬人，認為如此小量人數的工薪不會導致職位流失。

委員會委員丘燿誠則指出，2019年香港貧窮人口已接近150萬，貧窮率亦攀升至21.4%，兩者皆為2009年有紀錄以來新高，而提升最低工資可以令收入最底層的人獲得足以自食其力的合理工資，有效直接紓緩貧富懸殊。他們促政府完善最低工資調整機制，立法規定每年就法定最低工資水平進行檢討等。