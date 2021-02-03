經濟學人公布全球民主指數　香港連跌8年至第87位

英國智庫《經濟學人信息社》（EIU）近日發表2020年度全球民主指數，其中台灣排第11位，中國大陸只排第151位；香港僅排第87位，比去年跌12位，連跌8年。報告指，香港實施《港區國安法》後削弱政治自由及破壞司法獨立。

該智庫審視全球167個國家及地區的民主狀況，10分為最理想的滿分，但結果顯示各地總體平均的民主評分創歷來新低，由前一年的5.44分跌至5.37分。其中挪威的民主程度位列榜首，獲9.81分，在選舉、政治參與及文化方面均獲滿分。另外，澳洲與荷蘭同排第9位，英國排第16位，美國排第25位，新加坡排第74位，近日發生軍事政變的緬甸排135位，而北韓則在榜尾，只有1.08分。

台灣在東亞地區中排名最高，獲8.94分，大陸只有2.27分，香港亦僅得5.57分。報告指，香港的民主狀況連續第二年惡化，由過去4個類別中的「有瑕疵民主」類別，跌至「混合政權」類別，僅高於「專制政權」。香港的排名下跌幅度是亞太地區第二多，僅次於大跌13位的緬甸。報告指，香港過去一年大批民主派人士被捕，數百名示威者被囚。

報告又指，新冠疫情令亞洲的民主迎來狂亂的一年，特別是在中國大陸。亞太區新增3個達到「完全民主」類別的國家及地區，分別是台灣、日本及南韓，加上保持民主水平的澳洲及新西蘭，該區現有5個地方屬此類別，不過仍比西歐的13個少。亞太區現有13個國家及地區被列為「專制政權」，包括大陸。

民主指數排名（部分）：

1.挪威

2.冰島

3.瑞典

4.新西蘭

5.加拿大

9.澳洲及荷蘭

11.台灣

16.英國

21.日本

25.美國

74.新加坡

87.香港

135.緬甸

151.中國大陸

167.北韓