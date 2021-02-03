港台2年內7度被裁定投訴成立　商經局：沒計劃私營化

劣迹斑斑的香港電台（港台）過去一直被批立場偏頗，近年更多次被裁定違反廣播機構節目守則。商務及經濟發展局今早（3日）回應議員書面質詢時表示，在2019-20年度及2020-21年度期間，通訊事務管理局共裁定7宗有關港台節目的投訴個案成立，並發出至少1個嚴重警告及3個警告。惟當局未有正面回應會否推新措施，以在短期內加強監察港台管治及管理。

年花10億港元公帑的港台過去不單被轟「大花筒」，其節目內容亦多次被質疑立場偏頗。議員陳恒鑌向政府提出書面質詢，提到通訊局過去兩年接獲不少針對港台節目的投訴，部分更被裁定未能符合客觀、持平和資料準確的要求，關注當局會否推出新措施以防再出現同類情況。

商經局回應時重提，港台在過去兩個年度內7度被裁定投訴成立，遭通訊局發出1個嚴重警告、3個警告及2個強烈勸喻，認為事件性質嚴重，重申已嚴正要求港台全面檢討其節目編輯和製作的機制，以確保同類錯誤不會再發生。

當局又提到，局方在去年7月中已就檢討港台管治及管理而成立專責小組，預計檢討工作可於約6個月內完成，惟未有透露向公眾公布檢討報告的時間，亦未有正面回應現時會否推出短期措施加強監察港台管治及管理。

此外，外界有意見認為港台同時作為公共廣播機構及政府部門，其雙重角色不時會出現矛盾，建議將港台私有化。被問到會否再次考慮讓港台脫離政府架構並轉為私營機構時，商經局強調，目前沒有計劃將港台私營化，僅重申會繼續改善港台管治及管理，以更全面及整體貫徹符合《香港電台約章》中對港台的要求。

陳恒鑌批評當局答覆陳腔濫調、避重就輕，完全無回應他的提問和訴求，連會否推出短期措施加強監管港台亦避而不談，對此感到非常失望。他指出，即使商經局承認港台節目有問題，但仍然只強調責任在港台台長身上，形容目前困局在於港台台長無法有效處理有關問題，批評商經局在答覆中隻字不提局方將如何跟進處理。

陳又關注，政府在去年7月成立專責小組至今已屆半年，惟當局在答覆中拒絕交代有關小組是否已向局方提交報告。批評商經局作為港台的監管者亦有角色不清問題。他又指，港台近日亦已出現多單犯錯，包括在報道政府「封區」時涉嫌造假新聞，批評管方至今仍未向涉事人士作出任何處分。他又質疑港台並無存在必要，又批評當局對港台私有化問題「太快落閘」，認為有關做法是對港台的最好出路。