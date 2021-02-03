疫境下毒品快餐車氾濫　警拘3男1女扣7車

針對疫情期間，酒吧、派對房間等娛樂場所需關閉，傳統毒品「堂食」場所減少，警方發現有販毒集團改變販毒模式，為擴大毒品快遞網絡，組建車隊速遞毒品，更有以贈送吸毒工具作招倈，以增加販毒收入。新界北總區刑事部遂展開代號「轟鳴」行動打擊跨區販毒活動，拘捕3男1女(39至51歲)，檢獲過百萬元大麻草。

警方根據線報及深入調查，於前日(2月1日)派員到天水圍田廈路一個露天停車場埋伏，其後有2男1女(39至51歲)分別駕乘3輛私家車到場，懷疑進行毒品交收。探員隨即一湧而上制服3人，經調查後，警方發現停車場內另外2輛私家車亦懷疑涉及販毒活動，涉案5輛私家車中，有4輛為同一車款。

警方仔細搜查該3名男女身上及車廂，一共檢獲7.8公斤以真空包裝的大麻草，以及一批吸食毒品工具，包括捲煙紙、濾咀及捲煙盒。警方遂以涉嫌「販毒」拘捕3人。其後，警方再在沙田區發現2輛同款私家車，並在車上再檢獲約430克大麻，並再拘捕1名36歲本地男子。行動中檢獲的毒品總值逾170萬港元。

新界北總區重案組高級督察鄭曉兒指，販毒集團以空殼公司名義登記持有多輛同款私家車，以作毒品分銷及儲存之用，並且會定期更換車款，以逃避執法人員追查。據悉，被捕3男1女中，其中1人報稱為售貨員，另外3人無業，案件將會於今午在粉嶺裁判法院提堂。而涉案的7輛私家車正被警方扣查，正循車輛登記追查涉案在逃人士去向，不排除有更多人被捕。