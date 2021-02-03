議員促設失業援助金　羅致光自認答案重複擔心變錄音機

本港失業人數高達24萬，創16年高位，惟政府仍拒設立失業援助金。多位議員今日(3日)在立法會大會上向政府「追數」，促立即設立失業援助金，並要求政府交代一直拒絕設立的原因。勞工及福利局局長羅致光則再次指出，失業援助金制度需要詳細研究，並指每次議員追問失業援助金時，他的答案已經接近重複，希望不會被外界指摘為錄音機。

多位議員指農曆新年過後或出現裁員潮及結業潮，促政府考慮設立失業援助金。其中議員鄭泳舜提出，向每名失業人士提供為期半年、每月6000港元或9000港元的失業援助計劃，所涉公帑僅88億港元或130億港元，遠低於保就業計劃，故要求政府交代基於耗用公帑而拒絕推行失業援助計劃的原因。

羅致光則回應指，疫情反覆影響勞工市場，政府有責任繼續探討援助計劃，惟政府已經推出一系列措施穩定就業，包括涉款約3000億港元的多輪防疫抗疫措施、31000個臨時就業職位、再培訓課程等，並指出綜援繼續發揮安全網作用。惟鄭泳舜指羅的答案十分可悲，指局方「淨係話自己做咗乜，但冇理市民想你點做」，質疑局方曾「閂埋門諗」保就業計劃，為何不能考慮設失業援助金，反問羅是否認為智商高過全港市民？

其後多位議員炮轟羅致光，勞工界議員潘兆平指，局長「高智慧乜都擔心，對失業援助金死都唔肯做！」促羅交代心中有否措施幫助失業人士。議員陳克勤批評局方「幾億幾億咁畀超市，但幾千蚊都唔畀市民！」怒斥局方待失業率去到雙位數才推出措施。勞工界議員陸頌雄亦揶揄羅的回答如同「Hea做」的客戶服務員，一直講「幫緊你幫緊你幫緊你。」

羅致光亦認為自己每次答案已經接近重複，希望不會被外界指摘為錄音機。對於設立臨時援助金的考慮，羅舉例指美國在去年3月的失業率位4.4%、在去年4月的失業率增長至14.7%，原因是僱主不解僱員工，導致員工未能領取失業保險，他直指負責任的僱主就應「炒咗佢」；英國援助金的金額與本港綜援金額相若，更不能直接套用於香港，故重申失業援助制度要考慮對整體制度的影響。