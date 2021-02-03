星島確認何柱國悉售持股 下午復牌
2021年02月03日 12:30
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星島下午復牌。
星島(01105)公布，於2021年1月28日交易時間後，董事會獲何柱國告知已與買方宏源國際訂立一份買賣協議。據此，買方有條件地同意購入246,552,045股股份，相當於該公司全部已發行股份約28%，每股出售股份代價為1.5港元，相當於股份於上月28日收市價溢價約64.84%，總代價約3.698億元。公司申請於下午復牌。
基於公司從買方所得之資料，郭曉亭為買方之唯一股東。
於完成交易時，買方將持有246,552,045股股份，相當於全部已發行股份約28%。而何於完成交易前將剩餘之29,645,455股，相當於公司已發行股份約3.37%出售予獨立第三方。
公告指出，上述交易要取得所有必要批准及同意，包括由美國海外投資委員會所發出的。如上述先決條件未能於本年7月28日下午5時正或各方以書面所同意之較後時間或日子前達成或獲豁免、或所有上述先決條件均未能於完成交易日達成或獲豁免、或買方按該協議內有關條款行使撤銷該協議之權利，該協議將為無效並作廢，惟若干必須條文仍須繼續有效，而任何一方因先前違反該協議所產生的任何責任亦不在此限。