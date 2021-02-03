星島確認何柱國悉售持股　下午復牌

基於公司從買方所得之資料，郭曉亭為買方之唯一股東。

於完成交易時，買方將持有246,552,045股股份，相當於全部已發行股份約28%。而何於完成交易前將剩餘之29,645,455股，相當於公司已發行股份約3.37%出售予獨立第三方。

公告指出，上述交易要取得所有必要批准及同意，包括由美國海外投資委員會所發出的。如上述先決條件未能於本年7月28日下午5時正或各方以書面所同意之較後時間或日子前達成或獲豁免、或所有上述先決條件均未能於完成交易日達成或獲豁免、或買方按該協議內有關條款行使撤銷該協議之權利，該協議將為無效並作廢，惟若干必須條文仍須繼續有效，而任何一方因先前違反該協議所產生的任何責任亦不在此限。