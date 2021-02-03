部分疫苗接種中心擬外判　政府每日補貼或達6萬元

上海復星及德國BioNTech合作研發的「復必泰」疫苗最快本月底抵港，政府正進行18區疫苗接種中心的籌備工作。據了解，私家醫院及私營醫療機構申辦社區疫苗接種中心的申請已於昨日(2日)截止，政府擬每針補貼72港元，並按注射量的三分之一作「墊底費」，以1間接種中心每日為2500人接種為例，即政府每日每間接種中心須補貼6萬港元。

政府擬在全港18區每區設立最少1間疫苗接種中心。有媒體報道，其中7個會由醫院管理局負責營運，衞生署及香港大學醫學院亦會各承辦一間中心。消息人士透露，社區疫苗接種中心會開設4至18個接種站，按規定以15個接種站的接種中心為例，須招聘最少2名醫生、2名註冊護士，及30名登記護士，醫生及護士人手將由承辦商招聘及支薪，「如果人工高(承辦商)有機會會蝕錢」，醫生主要負責監督中心營運，而注射工作將主要由登記護士進行，但如有困難或突發個案，醫生亦會出手協助。

分工上，政府負責提供硬件設備、物流及行政人員，承辦商則負責醫護聘請及營運疫苗接種中心。據悉，衞生署會向每間中心派出1名配藥員，負責處理疫苗及計算注射量，而接種中心將設有資訊站、觀察區及靜休中心等，或會設有病床予有突發情況的人士使用。

另外，據悉公務員事務局日前已向多個政府部門發信，招募人手協助運作接種中心，職位調動為期約半年，政府會向調職人士提供額外津貼，津貼額按工種而定，每小時介乎13至93港元不等。