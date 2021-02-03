水務署自動讀錶系統收50份申請　涉及約3萬個智能水錶

水務署銳意引進自動讀錶系統，提升讀錶準確度，同時為用戶提供用水數據等資訊。該署今(3日)交代系統最新進展，指所有合適的新公營和政府發展項目，以及新私人發展項目的批地條款，均已訂明須採用上述系統。到目前為止，該署收到約50份相關申請，涉及110幢新建築物和約3萬個智能水錶。該署預計未來3年會有超過1.8萬個智能水錶完成安裝及使用，包括約4000個屬公營房屋發展項目，而私人發展項目約佔1.4萬個。

發展局今日回應議員書面質詢，引述水務署指出，該署正打算於合適的新發展項目引進自動讀錶系統，稱系統可省卻人手抄錶的工作，避免因暫停抄錶工作而引起的問題。至於在現有樓宇安裝以上系統，水務署指由於當中涉及逾300萬個用戶，過程需要在樓宇內安裝接連智能水錶至外站的電訊線路，認為推行相關工程對公眾影響較大，成本亦更高。

該署現階段正密切留意智能水錶在採用無線電通訊技術方面的最新發展，並將於合適地點進行測試。待將來有關科技成熟時，該署會審視情況，探討於現有樓宇引進採用無線電通訊技術的自動讀錶系統是否可行，以加快安裝智能水錶。

此外，就疫情期間以合併用水期的用水量發出水費單，令部分市民或須一次過繳付高額水費，水務署指出用戶可能受疫情影響而改變用水習慣，例如多留在家中煮食，導致用水量增加。但就個別用水量大幅增加的個案，可能涉及其他如漏水等原因，該署會調查跟進，並通知有關用戶繳費限期將獲延長及無需繳納逾期附加費。如用戶有經濟困難，可向水務署申請延長繳費限期或分期繳款，該署會按個別情況酌情處理。